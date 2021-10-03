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Футбол в России

В "Спартаке" заявили, что выясняют обстоятельства инцидента с болельщиками в Грозном

На матче против "Ахмата" присутствовал директор по безопасности РПЛ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" выясняет обстоятельства инцидента с болельщиками красно-белых в Грозном на матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер лиги против "Ахмата". Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

"Выясняем обстоятельства того, что произошло, - заявил Зеленов. - Наши сотрудники сейчас в подтрибунке, собираем всю информацию, общаемся с принимающей стороной. На матче присутствует директор по безопасности РПЛ, надеемся, это ускорит процесс".

"Спартак" победил со счетом 1:0. На 41-й минуте гол забил нападающий "Спартака" Александр Соболев.

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