Российские волейболисты завоевали серебро молодежного чемпионата мира

ТАСС, 3 октября. Молодежная сборная России по волейболу (игроки не старше 21 года) проиграла команде Италии в финальном матче чемпионата мира. Встреча прошла в Италии.

Матч завершился со счетом 3-0 (25:19, 25:22, 25:20) в пользу сборной Италии. Третье место заняла команда Польши.

Чемпионат мира проводился в несколько этапов. Сначала 16 команд были разбиты на четыре группы, из которой занявшие первые два места сборные продолжили борьбу во втором групповом этапе. На втором групповом этапе по две лучшие команды из двух квартетов вышли в "Финал четырех". Сборная России до финала не потерпела ни одного поражения на турнире.

Сборная Италии впервые выиграла молодежный чемпионат мира. Ранее в активе команды было четыре серебряные и две бронзовые медали. Сборная России побеждала на турнире шесть раз (последний раз - в 2015 году) и является самой титулованной командой чемпионатов мира. Также в активе россиян теперь три серебряные и две бронзовые медали.