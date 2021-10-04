Румынская теннисистка Симона Халеп выступит на "ВТБ Кубке Кремля"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп выступит на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) "ВТБ Кубок Кремля" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Турнир пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

"Теннис - это настоящее искусство, видеть его в исполнении истинных мастеров - особое удовольствие, - сказал директор турнира Алексей Селиваненко. - Мы два года ждали 31-го розыгрыша "ВТБ Кубка Кремля", поэтому с нетерпением предвкушаем приезд всех заявившихся к нам игроков. И мне приятно отметить, что к этому звездному списку участниц добавилась такая титулованная спортсменка, как Симона Халеп".

"Я очень жду возможности сыграть в Москве, - сказала Халеп. - Хочу закончить сезон на высоком уровне, и "ВТБ Кубок Кремля" - отличный турнир для добавления в свой календарь. Я была близка к тому, чтобы снова сыграть на турнире в последние пару лет, поэтому очень рада приехать в этом году и выступить перед российскими болельщиками".

Халеп 30 лет, она занимает 17-е место в рейтинге WTA, в ее активе две победы на турнирах Большого шлема. Всего в ее активе 22 выигранных турнира, На "Кубке Кремля" она побеждала в 2013 году.