Мбаппе рассказал о несостоявшемся уходе из ПСЖ летом

ТАСС, 4 октября. Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе просил руководство продать его в летнее трансферное окно, чтобы клуб получил компенсацию и смог найти ему достойную замену. Об этом он рассказал телеканалу RMC Sport.

Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года. Следующим летом он может бесплатно покинуть клуб на правах свободного агента.

"Я просил ПСЖ отпустить меня, потому что не планировал продлевать контракт и хотел, чтобы клуб получил деньги, на которые смог бы подписать достойную замену, - сказал 22-летний Мбаппе. - Я заявил об этом очень рано, чтобы у клуба было время отреагировать. Хотел, чтобы все в результате этой сделки все остались довольны. И я говорил, что останусь, если клуб меня не отпустит".

Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" в 2018 году, сезон-2017/18 он провел в клубе на правах аренды. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет €160 млн. Вместе с ПСЖ он по три раза выиграл чемпионат и Кубок Франции, дважды завоевал Суперкубок Франции. В составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году. В текущем сезоне футболист провел за ПСЖ 11 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач.