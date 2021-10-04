В Госдуме оценили решение допустить привитых российскими вакцинами атлетов на Олимпиаду

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Разрешение привитым российскими вакцинами от коронавируса спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине - это проявление дружественного отношения к России со стороны Китая. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В понедельник в оргкомитете зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине сообщили ТАСС, что спортсмены, привитые российскими вакцинами, будут допущены к участию в соревнованиях.

"Это объективная реальность - российская вакцина признана одной из лучших, но в связи с тем, что существуют определенные политические игрища на медицинской арене, в некоторых странах ее не признают, - сказал Свищев. - Однако на днях ее признал Гонконг, в Европе начали признавать. То, что Китай сделал такой шаг и что на Олимпийских играх наши атлеты будут иметь возможность именно с российскими вакцинами принять участие в соревнованиях, конечно, является продвижением вперед, признанием нашими китайскими соседями нашей медицины, вакцин и проявлением дружественного отношения к нашей стране".

"Во многих странах мира наша вакцина уже признана, соответственно, граждане, в том числе и спортсмены, этих стран имеют право прививаться нашими вакцинами. Если эти вакцины будут признаваться другими странами, то это будет хорошим результатом и признанием в целом российской медицины", - отметил собеседник ТАСС.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.