Кабаева в декабре проведет экспериментальный турнир по художественной гимнастике

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева в декабре организует экспериментальный турнир, который будет проведен по правилам 2004-2005 годов. Об этом сообщила на турнире Olympico Cup в Москве президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

"17-18 декабря Алина Кабаева проведет экспериментальный международный турнир по правилам 2004-2005 годов. Четыре снаряда плюс скакалка. Пригласим 10 сборных, которые были на Олимпиаде", - сказала Винер-Усманова собравшимся на турнире.

Кабаевой 38 лет, она является олимпийской чемпионкой 2004 года в многоборье, а также девятикратной чемпионкой мира и 15-кратной чемпионкой Европы.