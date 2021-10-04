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Летние олимпийские виды спорта

Сестры Аверины объяснили, почему решили поменять программы после Олимпиады

На Играх в Токио Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, Арина Аверина - четвертое
Дина и Арина Аверины Антон Новодережкин/ТАСС
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Дина и Арина Аверины
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Гимнастки Дина и Арина Аверины решили поменять программы в некоторых упражнениях после Олимпийских игр в Токио, так как новые дают больше настроя и энергетики. Об этом спортсменки рассказали журналистам.

В начале августа на Играх в Токио Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, Арина Аверина - четвертое. Олимпийской чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам.

"Я просто в один день пришла и сказала: "Ирина Александровна, давайте поменяем булавы". И предложила ей эту музыку. Почему бы и нет, что-то новенькое. Под эту музыку мы ставили булавы года два или три назад, но потом поменяли, потом еще выступала под нее в показательных", - сказала Дина Аверина.

"Мы поменяли музыку в упражнении с булавами и ленту решили вернуть прежнюю. Я очень рада, что Ирина Александровна решила вернуть мне "Время вперед". Горда делать это упражнение, выхожу на него с особенным настроем и энергетикой", - добавила Арина Аверина.

С 27 по 31 октября в японском Китакюсю пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике.

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