Чемпион Англии Раньери стал новым главным тренером "Уотфорда"

ТАСС, 4 октября. Итальянский тренер Клаудио Раньери возглавил английский футбольный клуб "Уотфорд". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 69-летним специалистом рассчитано на два сезона. Последним клубом тренера была итальянская "Сампдория".
Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.— Watford Football Club (@WatfordFC) October 4, 2021
Welcome to Watford, Claudio!
По ходу карьеры Раньери тренировал итальянские "Кальяри", "Наполи", "Фиорентину", "Парму", "Ювентус", "Рому", "Интер" и "Сампдорию", испанские "Валенсию" и "Атлетико", представляющие Францию "Монако" и "Нант", сборную Греции, а также английские "Челси", "Фулхэм" и "Лестер", вместе с которым стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16. Будучи тренером "Валенсии" он стал обладателем Кубка Испании, Кубка Интертото и Суперкубка УЕФА, "Фиорентина" под руководством итальянца завоевала Кубок и Суперкубок Италии.