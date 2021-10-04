Чемпион Англии Раньери стал новым главным тренером "Уотфорда"

По ходу карьеры Раньери тренировал итальянские "Кальяри", "Наполи", "Фиорентину", "Парму", "Ювентус", "Рому", "Интер" и "Сампдорию", испанские "Валенсию" и "Атлетико", представляющие Францию "Монако" и "Нант", сборную Греции, а также английские "Челси", "Фулхэм" и "Лестер", вместе с которым стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16. Будучи тренером "Валенсии" он стал обладателем Кубка Испании, Кубка Интертото и Суперкубка УЕФА, "Фиорентина" под руководством итальянца завоевала Кубок и Суперкубок Италии.