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Футбол в Англии

Чемпион Англии Раньери стал новым главным тренером "Уотфорда"

Соглашение с итальянским специалистом рассчитано на два сезона
Главный тренер "Уотфорда" Клаудио Раньери EPA-EFE/SIMONE ARVEDA
Описание
Главный тренер "Уотфорда" Клаудио Раньери
© EPA-EFE/SIMONE ARVEDA

ТАСС, 4 октября. Итальянский тренер Клаудио Раньери возглавил английский футбольный клуб "Уотфорд". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 69-летним специалистом рассчитано на два сезона. Последним клубом тренера была итальянская "Сампдория".

По ходу карьеры Раньери тренировал итальянские "Кальяри", "Наполи", "Фиорентину", "Парму", "Ювентус", "Рому", "Интер" и "Сампдорию", испанские "Валенсию" и "Атлетико", представляющие Францию "Монако" и "Нант", сборную Греции, а также английские "Челси", "Фулхэм" и "Лестер", вместе с которым стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16. Будучи тренером "Валенсии" он стал обладателем Кубка Испании, Кубка Интертото и Суперкубка УЕФА, "Фиорентина" под руководством итальянца завоевала Кубок и Суперкубок Италии.

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