Боец ММА Торнтон умер после травм, полученных в результате нокаута

ТАСС, 4 октября. Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Торнтон умер на 39-м году жизни после нокаута на турнире по боям на голых кулаках. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Турнир прошел 21 августа в США. В одном из поединков сошлись Торнтон и Диллон Клеклер. Клеклер мощным ударом в челюсть отправил соперника в нокаут спустя 18 секунд после начала боя.

Торнтона увезли с ринга на носилках, после чего госпитализировали. Боец был частично парализован. Также у него была инфекция в результате травмы позвоночника.

Торнтон выступал в полутяжелой весовой категории. В ММА в его активе 6 побед при 18 поражениях.