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НХЛ

Форвард "Миннесоты" Капризов набрал три очка в предсезонном матче НХЛ против "Колорадо"

"Миннесота" выиграла со счетом 3:1, россиянин провел первую предсезоннную игру после подписания нового контракта
Дэннис Гилберт ("Колорадо") и Кирилл Капризов ("Миннесота") AP Photo/Stacy Bengs
Описание
Дэннис Гилберт ("Колорадо") и Кирилл Капризов ("Миннесота")
© AP Photo/Stacy Bengs

ТАСС, 5 октября. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Колорадо". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Миннесоты".

Капризов забросил шайбу на 40-й минуте, с передач россиянина отличились Джаред Сперджен (21) и Йонас Бродин (45). У "Колорадо" гол забил Алекс Ньюхук (54). Защитник "Миннесоты" Дмитрий Куликов, а также нападающие "Колорадо" Михаил Мальцев и Артем Анисимов не сумели отличиться.

Капризов провел первую предсезонную встречу после подписания нового контракта с "Миннесотой" 22 сентября. В прошлом сезоне российский нападающий дебютировал в НХЛ, провел за команду 55 матчей, в которых набрал 51 очко (27 голов + 24 передачи), и получил "Колдер Трофи" - приз, вручаемый лучшему новичку лиги по итогам регулярного чемпионата.

В другом матче игрового дня "Чикаго" со счетом 6:4 обыграл "Детройт".

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.

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