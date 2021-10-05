Форвард "Миннесоты" Капризов набрал три очка в предсезонном матче НХЛ против "Колорадо"

ТАСС, 5 октября. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Колорадо". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Миннесоты".
Капризов забросил шайбу на 40-й минуте, с передач россиянина отличились Джаред Сперджен (21) и Йонас Бродин (45). У "Колорадо" гол забил Алекс Ньюхук (54). Защитник "Миннесоты" Дмитрий Куликов, а также нападающие "Колорадо" Михаил Мальцев и Артем Анисимов не сумели отличиться.
Капризов провел первую предсезонную встречу после подписания нового контракта с "Миннесотой" 22 сентября. В прошлом сезоне российский нападающий дебютировал в НХЛ, провел за команду 55 матчей, в которых набрал 51 очко (27 голов + 24 передачи), и получил "Колдер Трофи" - приз, вручаемый лучшему новичку лиги по итогам регулярного чемпионата.
В другом матче игрового дня "Чикаго" со счетом 6:4 обыграл "Детройт".
Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.