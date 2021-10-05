Форвард "Миннесоты" Капризов набрал три очка в предсезонном матче НХЛ против "Колорадо"

ТАСС, 5 октября. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Колорадо". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Миннесоты".

Капризов забросил шайбу на 40-й минуте, с передач россиянина отличились Джаред Сперджен (21) и Йонас Бродин (45). У "Колорадо" гол забил Алекс Ньюхук (54). Защитник "Миннесоты" Дмитрий Куликов, а также нападающие "Колорадо" Михаил Мальцев и Артем Анисимов не сумели отличиться.