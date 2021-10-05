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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжники Большунов и Непряева начнут тренироваться на снегу в конце октября в Финляндии

В настоящее время спортсмены находятся на сборе в Австрии
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Первый сбор на снегу у группы лыжников сборной России, готовящихся под руководством тренера Юрия Бородавко, начнется 27 октября в финском Муонио. Об этом Бородавко сообщил ТАСС.

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В группе Бородавко к олимпийскому сезону готовятся Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина. В настоящее время лыжники находятся на сборе в австрийском Рамзау.

"Сбор в Рамзау продлится до 19 октября, - сказал Бородавко. - На этом сборе мы на снег не выйдем, поскольку условия здесь не столь хорошие. Первый сбор на снегу у нас будет в финском Муонио с 27 октября".

"Что касается текущего сбора, то на нем будет много жестких интервальных тренировок как в беге с имитацией, так и на лыжероллерах. Все спортсмены здоровы и тренируются в полную силу, так что все идет по плану", - добавил собеседник ТАСС.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 начнется 26 ноября в финской Руке. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку "Тур де Ски", а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне).

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