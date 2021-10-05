Ледовую арену для керлинга во Владивостоке построят до конца 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Строительство ледовой арены для керлинга завершится во Владивостоке к декабрю 2022 года. Об этом сообщила журналистам во вторник президент федерации керлинга Приморского края Марина Михайлова.

"Мы должны этот объект построить, ввести в эксплуатацию. Сроки ввода у нас - декабрь 2022 года, вы видите, очень быстро идет стройка. Нам строить полтора года", - сказала Михайлова.

Она отметила, что этот спорт будет доступен для детей, родителям которых не придется покупать дорогостоящую форму и спортивный инвентарь. "Хотим увидеть много детей. Пять дорожек у нас здесь, очень высокая плотность населения вокруг, [арена находится] в шаговой доступности [от жилых домов]. Мы рассчитываем, что он (центр для занятий керлингом - прим. ТАСС) будет заполнен. Плюс конфигурация дорожек позволяет там тренироваться и фигуристам, и хоккеистам, именно детям, не взрослым", - добавила Михайлова.

Президент региональной федерации керлинга выразила уверенность, что спортсмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона будут приезжать во Владивосток не только на соревнования, но и для тренировок. По ее словам, это будет дешевле и не потребует длинного логистического плеча. "Мы здесь же будем возводить спортивное общежитие - гостиницу, порядка "трех звезд", чтобы это было доступно, в том числе и спортсменам. <…> Там же реабилитационный центр, [где может проходить] подготовка олимпийских сборных, российских сборных, наших местных команд", - обозначила Михайлова, отметив, что расстояние между ареной и гостиницей составит около 50 метров.

Она отметила, что арена строится рядом с одной из видовых площадок города и будет сочетаться с Нагорным парком, который находится рядом. "Архитекторы смогли вписать этот объект в ландшафт так, что крыша будет на ряду с видовой - продолжением Нагорного парка", - разъяснила Михайлова.

Вовлечение населения в массовый спорт и развитие спортивной инфраструктуры - приоритетные направления регионального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Нацпроект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. К 2024 году в Приморском крае регулярно заниматься физкультурой и спортом должны 56,2% населения.