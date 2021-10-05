Бабаев назвал сумму предложения "Газпром-медиа" за права на показ матчей РПЛ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сумма предложения "Газпром-медиа" за право на показ матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на телеканалах холдинга "Матч" превышает $100 млн за сезон. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Ранее во вторник исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил журналистам, что субхолдинг "Матч" останется основным вещателем матчей РПЛ.
"Непростое решение, не такое жесткое, как вы трактуете. Мы изучали условия на рынке, заказали информацию у зарубежной компании. Мы превысили максимальную ожидаемую сумму этих прав, и сегодня, обсудив с коллегами ситуацию, в условиях долгой работы с "Матчем" решили принять условия "Газпром-медиа" о сотрудничестве. Была проведена работа, велись консультации, решение принималось не на пустом месте, но не совсем корректно рассказывать, какие предложения были", - сказал Бабаев.
"Сумма предложения "Газпром-медиа" превышает $100 млн за сезон, она выше, чем ожидалось. Мы захотели получить синицу, а не гоняться за журавлем. Также хотели обеспечить высокое качество трансляций и так далее. Повторю, что решение единогласное. Конкуренция была, у нас была информация о потенциально возможных участниках тендера, но посчитали необходимым принять решение сегодня", - отметил он.
В сентябре РПЛ сообщила, что проведет тендер на право показывать матчи чемпионата России. Тогда члены правления РПЛ выслушали доклад рабочей группы по реализации прав и рассмотрели предложение действующего вещателя - субхолдинга "Матч", который воспользовался преимущественным правом и предложил четырехлетний контракт с сезона-2022/23. Большинством голосов члены правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя. Тендер должны были провести до 11 октября.
Действующий контракт с холдингом "Матч", входящим в состав "Газпром-медиа", у РПЛ действует с 2018 года и завершится по окончании нынешнего сезона. Лига получает 1,9 млрд рублей за сезон, из которых 200 млн рублей удерживаются за обслуживание системы видеоассистента рефери.