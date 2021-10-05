Бабаев назвал сумму предложения "Газпром-медиа" за права на показ матчей РПЛ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сумма предложения "Газпром-медиа" за право на показ матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на телеканалах холдинга "Матч" превышает $100 млн за сезон. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

"Непростое решение, не такое жесткое, как вы трактуете. Мы изучали условия на рынке, заказали информацию у зарубежной компании. Мы превысили максимальную ожидаемую сумму этих прав, и сегодня, обсудив с коллегами ситуацию, в условиях долгой работы с "Матчем" решили принять условия "Газпром-медиа" о сотрудничестве. Была проведена работа, велись консультации, решение принималось не на пустом месте, но не совсем корректно рассказывать, какие предложения были", - сказал Бабаев.

"Сумма предложения "Газпром-медиа" превышает $100 млн за сезон, она выше, чем ожидалось. Мы захотели получить синицу, а не гоняться за журавлем. Также хотели обеспечить высокое качество трансляций и так далее. Повторю, что решение единогласное. Конкуренция была, у нас была информация о потенциально возможных участниках тендера, но посчитали необходимым принять решение сегодня", - отметил он.

В сентябре РПЛ сообщила, что проведет тендер на право показывать матчи чемпионата России. Тогда члены правления РПЛ выслушали доклад рабочей группы по реализации прав и рассмотрели предложение действующего вещателя - субхолдинга "Матч", который воспользовался преимущественным правом и предложил четырехлетний контракт с сезона-2022/23. Большинством голосов члены правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя. Тендер должны были провести до 11 октября.

Действующий контракт с холдингом "Матч", входящим в состав "Газпром-медиа", у РПЛ действует с 2018 года и завершится по окончании нынешнего сезона. Лига получает 1,9 млрд рублей за сезон, из которых 200 млн рублей удерживаются за обслуживание системы видеоассистента рефери.