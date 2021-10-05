Хачатурянц заявил, что даст оценку возможным реформам РПЛ после изучения вопроса

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. И. о. президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц даст оценку возможным реформам формата проведения чемпионата страны через несколько недель, ему необходимо время, чтобы изучить вопрос. Об этом Хачатурянц сообщил журналистам.

"Как человек, который пришел из бизнеса, могу сказать, что большая ошибка - принимать решения при недостатке информации. Я попросил у клубов от трех недель до месяца, чтобы подробно изучить информацию по реформам. Мне нужно время, после детального изучения я выйду с определенной дорожной картой и предложу изменения, которые будут возможны", - сказал Хачатурянц.

В июле Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. Один из предлагаемых форматов - "Юпитер-16" - предполагает сохранение 16 участников премьер-лиги и разделение турнира на два этапа. На первом команды будут проводить не по 30 матчей, а по 24 (по 12 дома и в гостях), но по швейцарской системе. На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, будут играть 10 матчей друг против друга для определения чемпиона.