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Футбол в России

Хачатурянц заявил, что даст оценку возможным реформам РПЛ после изучения вопроса

Исполняющий обязанности президента лиги отметил, что принимать решения при недостатке информации - большая ошибка

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. И. о. президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц даст оценку возможным реформам формата проведения чемпионата страны через несколько недель, ему необходимо время, чтобы изучить вопрос. Об этом Хачатурянц сообщил журналистам.

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"Как человек, который пришел из бизнеса, могу сказать, что большая ошибка - принимать решения при недостатке информации. Я попросил у клубов от трех недель до месяца, чтобы подробно изучить информацию по реформам. Мне нужно время, после детального изучения я выйду с определенной дорожной картой и предложу изменения, которые будут возможны", - сказал Хачатурянц.

В июле Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. Один из предлагаемых форматов - "Юпитер-16" - предполагает сохранение 16 участников премьер-лиги и разделение турнира на два этапа. На первом команды будут проводить не по 30 матчей, а по 24 (по 12 дома и в гостях), но по швейцарской системе. На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, будут играть 10 матчей друг против друга для определения чемпиона.

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