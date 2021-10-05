Двукратный чемпион НБА Пау Газоль объявил о завершении карьеры

Газолю 41 год, свою карьеру он начал в 1998 году в испанской "Барселоне", где стал двукратным чемпионом Испании. В феврале 2021 года баскетболист вернулся в каталонскую команду.

"Мы иногда говорим о пустоте, оставленной профессиональной карьерой, и о том, как преодолеть эту пустоту. Я готовился к этому моменту в течение многих лет. Я инвестировал в профессиональную команду, которая помогает мне позиционировать себя, исследовать пути и проекты, урегулировать их. Я заканчиваю карьеру игрока, но есть много вещей, которые все еще открыты, возможностей для выполнения важных дел очень много", - сказал Газоль.

В 2001 году Газоль был выбран под общим третьим номером на драфте НБА командой "Атланта". В НБА Газоль также играл за "Мемфис", "Лос-Анджелес Лейкерс", где он стал двукратным победителем НБА, "Чикаго", "Сан-Антонио" и "Милуоки". На его счету 20 894 очка в НБА, что является 39-м результатом в истории лиги.

В 2021 году после 20 лет выступлений в НБА Газоль вернулся в "Барселону", с которой занял второе место в Евролиге. В составе сборной Испании он дважды становился серебряным и один раз бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.