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Футбол в России

"Зенит" оспорил красную карточку Азмуна

Решение будет принято 7 октября

ТАСС, 5 октября. Петербургский "Зенит" обжаловал красную карточку иранского нападающего Сердара Азмуна, полученную футболистом в матче против "Сочи". Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц, чей комментарий приводит "Спорт-Экспресс".

Азмун был удален на десятой минуте домашнего матча десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" (1:2).

"Зенит" прислал письмо с просьбой отменить красную карточку Азмуну. Мы сделали все по регламенту, отправили это письмо в экспертно-судейскую комиссию. К четвергу, когда состоится заседание, мы получим ответ", - сказал Григорьянц.

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел девять матчей в РПЛ, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

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