Женская сборная России по велотреку завоевала бронзу чемпионата Европы в спринте

ТАСС, 5 октября. Женская сборная России завоевала бронзовые медали в командном спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Соревнования проходят в Швейцарии.

Российская команда в составе Дарьи Шмелевой, Яны Тыщенко и Наталии Антоновой победили в заезде за третье место команду Великобритании. Золотые медали завоевала сборная Нидерландов, второй стала команда Германии.

Шмелевой 26 лет, она является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, четырехкратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы. В активе 21-летней Тыщенко победа на чемпионате мира среди юниоров (спортсмены не старше 23 лет). Антоновой 26 лет, в прошлом году она становилась чемпионкой Европы в командном спринте.

На прошедших Олимпийских играх в Токио сборная России в составе Шмелевой и Анастасии Войновой также завоевала бронзовые награды в командном спринте.

Чемпионат Европы завершится 9 октября.