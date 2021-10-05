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Чемпионат мира по борьбе

Мамиашвили отметил, что в сборной России по вольной борьбе появились еще два чемпиона мира

Помимо пятикратного чемпиона мира Абдулрашида Садулаева на турнире в Осло победили Абасгаджи Магомедов и Загир Шахиев
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские борцы вольного стиля выступлениями на чемпионате мира принесли радость всем любителям спорта. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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Во вторник на чемпионате мира в Осло завершились соревнования по вольной борьбе. Российские спортсмены набрали 173 очка по сумме всех десяти весовых категорий и одержали победу в командном зачете. Золотые медали завоевали Абасгаджи Магомедов, Загир Шахиев и Абдулрашид Садулаев. Серебряным призером стал Магомед Курбанов, бронзовые награды выиграли Евгений Жербаев, Тимур Бижоев, Радик Валиев и Артур Найфонов.

"Победную точку в конце турнира поставил Абдулрашид Садулаев и принес общекомандный результат - первое место. И это при том, что выступали в Осло в большей степени дебютанты. Спортсменов уже поздравил министр", - сказал Мамиашвили.

"Отрадно, у нас два новых чемпиона мира, от души их поздравляю, они показали просто блестящую борьбу. Отмечу 65 кг - олимпийский вес. Молодец Загир [Шахиев], молодой спортсмен, для которого ковер чемпионата мира стал серьезнейшим психологическим, моральным испытанием, но настроился на иранца, так четко разобрался в ситуации и одержал победу. Молодцы, принесли радость родным, близким, землякам, всем нашим любителям борьбы", - добавил он.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.

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