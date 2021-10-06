Нападающие "Торонто" Михеев и Дер-Аргучинцев отметились голами в предсезонной игре НХЛ

ТАСС, 6 октября. Российские нападающие "Торонто" Илья Михеев и Семен Дер-Аргучинцев отметились заброшенными шайбами в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаля". Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу "Торонто".
Михеев отличился на 19-й минуте, Дер-Аргучинцев - на 37-й. В составе победителей шайбы также забросили Ник Ритчи (9, 10), Бреннан Менелл (32), Бретт Сини (45). У "Монреаля" отличились Джоэль Армиа (3) и Алекс Белзиле (17).
Some sweet mitts #LeafsForever pic.twitter.com/qbAkRpiZuP— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) October 6, 2021
Нападающие "Торонто" Никита Гусев и Кирилл Семенов, а также защитник "Монреаля" Александр Романов отметились голевыми передачами.
В других матча игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома обыграл "Филадельфию" (3:0), "Питтсбург" - "Баффало" (5:4, по буллитам), "Нэшвилл" в гостях победил "Каролину" (3:2, в овертайме). "Флорида" на выезде переиграла "Тампу" (3:2), защитник хозяев Михаил Сергачев отметился заброшенной шайбой, вратарь команды Андрей Василевский отразил 16 бросков из 19.
Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.