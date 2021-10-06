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НХЛ

Передача Любушкина помогла "Аризоне" обыграть "Лос-Анджелес" в предсезонном матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 6 октября. "Аризона" обыграла "Лос-Анджелес" со счетом 4:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Лоусон Крауз (17, 46-я минуты), Луи Эрикссон (52) и Коннор Тимминс (60). У "Лос-Анджелеса" отличился Габриэль Виларди (4).

Российский защитник "Аризоны" Илья Любушкин отметился результативной передачей. Форвард "Лос-Анджелеса" Владимир Ткачев баллов за результативность не набрал.

В другом матче "Даллас" победил "Сент-Луис" со счетом 3:1. Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов и форвард "Сент-Луиса" Клим Костин записали на свой счет по одной результативной передаче. В еще одном матче игрового дня "Вегас" обыграл "Колорадо" (7:4). На счету нападающего "Колорадо" Валерия Ничушкина результативная передача.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.

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