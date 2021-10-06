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Спортивные мероприятия в Петербурге в октябре пройдут с 30-процентной загрузкой трибун

Вице-губернатор города Борис Пиотровский отметил, что на арены допускаются только зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации или перенесенное заболевание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Мероприятия на основных спортивных аренах Санкт-Петербурга в октябре пройдут с 30-процентной заполняемостью трибун. Об этом в среду сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30-процентную заполняемость "Газпром Арены", "Сибур-Арены", Ледового дворца и "Юбилейного" в октябре", - написал Пиотровский в своем Telegram-канале.

Вице-губернатор отметил, что на спортивные арены допускаются только зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.

"Также главный санитарный врач согласовала проведение 94-го легкоатлетического пробега Pushkin Run, он состоится 17 октября", - добавил Пиотровский.

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Влияние коронавируса на спорт
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