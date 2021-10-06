Матыцин: российские борцы вольного стиля на чемпионате мира показали высокую самоотдачу

Российские борцы вольного стиля завоевали восемь медалей на турнире. Чемпионами мира стали Абасгаджи Магомедов (весовая категория до 61 кг), Загир Шахиев (до 65 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), серебро на счету Магомеда Курбанова (до 92 кг), бронзовые награды завоевали Евгений Жербаев (до 70 кг), Тимур Бижоев (до 74 кг), Радик Валиев (до 79 кг) и Артур Найфонов (до 86 кг).

"Поздравляю сборную России по вольной борьбе с командной победой на чемпионате мира, - сказал Матыцин. - Наши ребята завоевали восемь медалей - три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые. В составе российской команды на турнире в Осло было много дебютантов мировых первенств".

"Наши спортсмены продемонстрировали высокую самоотдачу и победили сильнейших соперников. Абасгаджи Магомедов и Загир Шахиев впервые в карьере выиграли чемпионат мира, а Абдулрашид Садулаев завоевал пятую золотую медаль мировых первенств в карьере. Поздравляю с успешным выступлением российской сборной тренеров национальной команды и Федерацию спортивной борьбы России", - добавил министр.

В общем медальном зачете чемпионата мира по спортивной борьбе лидирует сборная США, которая завоевала три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды. Второй идет команда Ирана (3-3-1), третьей - сборная России (3-1-4). Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.