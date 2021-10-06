Сборная России в полном составе проводит тренировку перед играми отбора на чемпионат мира

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России в полном составе проводят тренировку перед матчами отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Все игроки тренируются в общей группе, вместе с ними занимаются футболисты молодежной сборной Михаил Игнатов и Кирилл Боженов.

Ранее стало известно, что полузащитник "Монако" Александр Головин пропустит матчи сборной России в октябре. Также первый сбор пропускает защитник казанского "Рубина" Илья Самошников.

Сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).