Карпин сообщил, что определился с составом сборной России на матч против словаков

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу определился с составом на предстоящий матч отборочного турнира против команды Словакии. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

"С составом мы определились. Соперника посмотрели, проанализировали, они опасны на стандартах, хорошая, добротная команда", - сказал Карпин.

Также он подчеркнул, что имевшие повреждения полузащитники Арсен Захарян и Денис Глушаков тренировались в общей группе и решение по их участию будет принято по итогам тренировок. "Арсен и Денис делали упражнения, посмотрим, как подействовала нагрузка, и будем решать. Глушаков и Захарян полностью провели тренировку, тренировались в общей группе", - добавил тренер.

Сборная России сыграет со словаками 8 октября в Казани. Матч против сборной Словении россияне проведут 11 октября в Мариборе.