Тренер Шевченко и Еременко заявила, что счастлива участию фигуристов в Гран-при Японии

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Тренер фигуристов, выступающих в танцах на льду, Софьи Шевченко и Игоря Еременко Ирина Жук рада, что ее подопечные получили возможность выступить на этапе Гран-при в Японии. Об этом она рассказала ТАСС.

"Ребята очень довольны. В начале сезона мы расстроились, что они не получили [право участия в] Гран-при. Сейчас это для нас это как "кусок счастья". Соня летом приболела ковидом, была тяжелая подготовка, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выступить достойно", - сказала Жук.

"Спасибо ФФККР [Федерации фигурного катания на коньках России], всем, кто любит эту пару. Нам было очень приятно видеть, как поддерживают ребят. Главное, чтобы здоровье не подвело", - добавила специалист.

Этап Гран-при в Японии по фигурному катанию пройдет с 12 по 14 ноября.