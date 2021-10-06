"Нижний Новгород" стартовал с поражения на групповом этапе баскетбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 6 октября. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" со счетом 62:79 проиграл испанской "Уникахе" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла во дворце спорта "Нагорный" в Нижнем Новгороде.

Самым результативным игроком матча стал игрок "Уникахи" Хайме Фернандес (21 очко), в российской команде больше всех очков набрали Александр Ганькевич и Антон Астапкович (по 13).

"Нижний Новгород" и "Уникаха" выступают в группе С вместе с греческим "Лаврио" и французским "Дижоном", встреча которых состоялась во вторник и завершилась победой команды из Греции (65:63). В следующем матче "Нижний Новгород" на выезде сыграет с "Дижоном" 19 октября.

Лига чемпионов организована Международной федерацией баскетбола (FIBA) и проводится с сезона-2016/17. Турнир является третьим по силе после Евролиги и Еврокубка. Всего на групповом этапе участвуют 32 команды, разбитых на восемь групп. Клуб, занявший первое место в своем квартете, напрямую выйдет в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в стыковых матчах. Каждая команда в группе проводит три встречи.

"Нижний Новгород" является единственным представителем России в Лиге чемпионов, пермская "Парма" не сумела пройти квалификацию. Победителем прошедших двух сезонов стал испанский "Сан-Пабло Бургос".