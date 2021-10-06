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Летние олимпийские виды спорта

Женская сборная России по гандболу с победы начала отборочный турнир к чемпионату Европы

Россиянки обыграли команду Швейцарии со счетом 26:22

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу со счетом 26:22 обыграла команду Швейцарии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2022 года. Встреча прошла в Москве.

Сборные России и Швейцарии выступают в группе 1 вместе с командами Литвы и Польши. Ранее в среду матч между этими сборными завершился победой польских гандболисток со счетом 36:22.

В следующем матче российские гандболистки встретятся с литовской сборной 9 октября в Клайпеде.

В отборочном турнире участвуют 24 сборные, разделенные на шесть групп. В финальную стадию чемпионата Европы по итогам двухкругового турнира попадут по две лучшие команды из каждой группы.

Чемпионат Европы пройдет в Северной Македонии, Словении и Черногории с 4 по 20 ноября 2022 года. В турнире примут участие 16 команд, хозяева соревнований и действующий чемпион - сборная Норвегии - освобождены от квалификации.

Российские гандболистки являются двукратными серебряными и двукратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы. На предыдущем турнире национальная команда заняла пятое место. Российская сборная является серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

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