Глушаков пропустит октябрьские матчи сборной России по футболу

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков покинул расположение сборной России и не сыграет в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Глушаков получил повреждение в матче 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала" 2 октября. Сообщается, что полузащитник продолжит восстановление в составе "Химок".

"К сожалению, то повреждение, которое Денис Глушаков получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть за сборную в ближайших матчах, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время. Нашим медицинским штабом были приложены все усилия. Игрок прошел курс терапии, но с учетом того дискомфорта, который испытывает Денис, стало понятно, что он не сможет продолжить подготовительный сбор и ему нужно больше времени для полного восстановления", - заявил старший врач сборной Владимир Хайтин.

Глушакову 34 года. Последний матч за сборную России он провел против команды Бразилии 23 марта 2018 года. Всего в составе национальной команды футболист сыграл 57 матчей, забив пять голов, является участником чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов и чемпионата мира - 2014. Глушаков становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России в составе московского "Спартака".

Матч отборочного турнира Россия - Словакия состоится 8 октября в Казани, игра со словенцами - 11 октября в Мариборе.