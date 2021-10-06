Глушаков заявил, что надеется вернуться в сборную России по футболу

В среду Глушакова в сборной заменил полузащитник "Ростова" Данил Глебов.

"Сегодня мы договорились, что я потренируюсь, а дальше будет видно. Если нога позволит, то продолжу подготовку. Но нога не дает работать в полную силу. Можно усугубить травму и пропустить больше времени", - сказал Глушаков.

"Здорово, что меня вызвали. Я говорил, что для всех сборная - это цель. Получается, побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя. Не будем загадывать по поводу меня, главное, чтобы сборная побеждала и проходила дальше", - добавил футболист.

Глушакову 34 года, он выступает в сборной России с 2011 года. На его счету 57 игр в составе национальной команды, где он забил пять голов и отдал одну голевую передачу. Последний раз в составе сборной он выходил 27 марта 2018 года в товарищеском матче против команды Франции (1:3). В нынешнем сезоне Глушаков провел 11 матчей за подмосковные "Химки", в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия - Словакия состоится 8 октября в Казани, игра со словенцами - 11 октября в Мариборе.