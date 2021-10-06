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Лига наций
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Сборная Италии уступила испанцам в Лиге наций и прервала рекордную беспроигрышную серию

Команда Испании выиграла со счетом 2:1
Гави (Испания) и Джорджо Кьеллини (Италия) EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Гави (Испания) и Джорджо Кьеллини (Италия)
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 6 октября. Сборная Испании со счетом 2:1 обыграла итальянцев и вышла в финал футбольной Лиги наций. Встреча прошла в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

Голы в составе победителей забил Ферран Торрес (17-я минута, 45+1), у итальянцев отличился Лоренцо Пелегрини (83). На 42-й минуте за вторую желтую карточку был удален капитан итальянцев Леонардо Бонуччи. Второй полуфинал Лиги наций пройдет 7 октября, в нем сыграют сборные Бельгии и Франции. Матч состоится в Турине и начнется в 21:45 мск.

Испанская сборная прервала рекордную беспроигрышную серию итальянской команды, до этого подопечные Роберто Манчини не проигрывали на протяжении 37 игр. Последний раз команды встречались 6 июля в полуфинальном матче чемпионата Европы, тогда сборная Италии обыграла испанцев в серии пенальти (1:1, 4:2) и впоследствии стала чемпионом Европы, победив в финале англичан.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с россиянином Сергеем Карасевым, его помощниками были Игорь Демешко и Максим Гаврилин. На прошедшем чемпионате Европы Карасев работал на трех матчах (Италия - Швейцария, Германия - Венгрия, Нидерланды - Чехия) в качестве главного арбитра, еще на трех встречах был резервным судьей (Австрия - Северная Македония, Дания - Чехия, Италия - Испания).

Первый матч в составе сборной Испании провел полузащитник "Барселоны" Гави, который стал самым молодым дебютантом национальной команды в официальных играх. Гави вышел на поле в возрасте 17 лет и 62 дней, он побил рекорд, державшийся более 85 лет. До этого самым молодым дебютантом испанской команды был Анхель Субьета, который провел первую игру за сборную 26 апреля 1936 года в возрасте 17 лет и 283 дней. Тройку самых молодых дебютантов замыкает Ансу Фати, вышедший в составе основной команды 3 сентября 2020 года в 17 лет и 307 дней.

Финальная игра и матч за третье место пройдут 10 октября. Лига наций - международный турнир среди сборных команд, который проводится под эгидой УЕФА. Первым победителем в 2019 году стала сборная Португалии.

В новость были внесены изменения (23:59 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.

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