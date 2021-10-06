Сборная Италии уступила испанцам в Лиге наций и прервала рекордную беспроигрышную серию

ТАСС, 6 октября. Сборная Испании со счетом 2:1 обыграла итальянцев и вышла в финал футбольной Лиги наций. Встреча прошла в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Голы в составе победителей забил Ферран Торрес (17-я минута, 45+1), у итальянцев отличился Лоренцо Пелегрини (83). На 42-й минуте за вторую желтую карточку был удален капитан итальянцев Леонардо Бонуччи. Второй полуфинал Лиги наций пройдет 7 октября, в нем сыграют сборные Бельгии и Франции. Матч состоится в Турине и начнется в 21:45 мск.

Карасев очень уверенно работает на полуфинале Лиги наций



Сначала он осадил Бонуччи за разговоры, а потом отправил Леонардо на отдых ➡️



Всё правильно сделал? pic.twitter.com/roVoXcUBS1 — Матч ТВ (@MatchTV) October 6, 2021

Испанская сборная прервала рекордную беспроигрышную серию итальянской команды, до этого подопечные Роберто Манчини не проигрывали на протяжении 37 игр. Последний раз команды встречались 6 июля в полуфинальном матче чемпионата Европы, тогда сборная Италии обыграла испанцев в серии пенальти (1:1, 4:2) и впоследствии стала чемпионом Европы, победив в финале англичан. Матч обслуживала судейская бригада во главе с россиянином Сергеем Карасевым, его помощниками были Игорь Демешко и Максим Гаврилин. На прошедшем чемпионате Европы Карасев работал на трех матчах (Италия - Швейцария, Германия - Венгрия, Нидерланды - Чехия) в качестве главного арбитра, еще на трех встречах был резервным судьей (Австрия - Северная Македония, Дания - Чехия, Италия - Испания).

Опять атака с левого фланга и опять гол Торреса



Лови видео второго гола испанцев. Прямо сейчас под угрозой фантастическая серия Италии без поражений pic.twitter.com/YIEpafgLs5 — Матч ТВ (@MatchTV) October 6, 2021