Футболист Глебов заявил, что мог попасть в кресло стоматолога вместо сборной России

ТАСС, 7 октября. Футболист сборной России Данил Глебов направлялся в стоматологическую клинику для удаления зуба мудрости, когда узнал о вызове в национальную команду. Об этом Глебов сообщил газете "Спорт-Экспресс" .

"Стоял в дверях, собирался выходить к стоматологу, чтобы удалить зуб мудрости. Тут мне звонит мой друг и агент Павел Банатин, говорит, что меня ищет Карпин. Смотрю в телефон, у меня уведомления от Валерия Георгиевича: "Футболистик, ты где?". Перезваниваю ему, он спрашивает, готов ли я ехать в сборную, отвечаю: "Конечно, готов!", - сказал Глебов.

"Безумно счастлив, наверное, даже не стоит говорить о том, какие эмоции сейчас испытываю. Еще минут 15-20, и я бы уже сидел в кресле стоматолога, ни о какой сборной говорить бы не пришлось. После удаления зуба мудрости несколько дней рекомендуют не совершать перелеты и воздержаться от физических нагрузок", - добавил футболист.

Глебову 21 год, он впервые вызван в сборную России. В "Ростове" полузащитник выступает с 2019 года. В текущем сезоне он провел за клуб 11 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор) в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. В турнирной таблице группы Н россияне с 13 очками занимают второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).