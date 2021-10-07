Форварды "Вашингтона" Овечкин и Кузнецов набрали четыре очка в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 7 октября. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и нападающий команды Евгений Кузнецов отметились результативными действиями в гостевом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостона". Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3.

Кузнецов отличился с передачи Овечкина на 27-й минуте, а также отметился результативным пасом в эпизоде с голом Тома Уилсона (28). Третью шайбу забросил Ти Джей Оши (54), ему ассистировал Овечкин, победный гол на счету Энтони Манты (62). У "Бостона" отличились Чарли Койл (8), Тэйлор Холл (34), Давид Пастрняк (57). Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов завершил встречу с показателем полезности "-2".