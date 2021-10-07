СМИ: Люсьен Фавр может возглавить "Локомотив"

ТАСС, 7 октября. Швейцарец Люсьен Фавр может стать главным тренером московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом сообщает испанский портал Todofichajes .

Во вторник "Локомотив" объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера, он возглавлял команду с июня 2020 года.

По информации источника, в кандидатуре 63-летнего Фавра заинтересован руководитель по спорту и развитию "Локомотива" Ральф Рангник.

Фавр возглавлял швейцарские "Эшаллан", Ивердон", "Серветт" и "Цюрих", германские "Герту", "Боруссию" (Мёнхенгладбах), "Боруссию" (Дортмунд) и французскую "Ниццу". В качестве тренера он дважды выигрывал чемпионат Швейцарии и один раз - Суперкубок Германии.

"Локомотив" после десяти туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.