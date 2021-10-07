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Массовый спорт

Путин: Ассоциация студенческих спортивных клубов России сделала занятия спортом доступнее

Президент отметил, что организация уделяет внимание реализации масштабных инициатив, содействующих воспитанию молодежи на духовно-нравственных идеалах

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам VII съезда Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"За прошедшие годы ассоциация прошла большой, насыщенный яркими событиями путь, объединила в своих рядах энергичных, инициативных участников из разных регионов России, а главное - многое сделала для повышения доступности занятий физической культурой, привлечения молодежи к активному, здоровому образу жизни", - говорится в сообщении.

Президент отметил важность того, что наряду с проектами в сфере спорта АССК уделяет внимание реализации масштабных инициатив, содействующих воспитанию молодежи на духовно-нравственных идеалах, в духе патриотизма и гражданственности, содействует раскрытию творческого потенциала.

АССК России создана в 2013 году и является одной из самых многочисленных молодежных спортивных организаций России: 426 студенческих спортивных клубов из 73 регионов страны.

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