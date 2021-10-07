Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 состоится 9 октября 2022 года

ТАСС, 7 октября. Жеребьевка группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года пройдет в германском Франкфурте-на-Майне 9 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По итогам жеребьевки 54 сборные будут распределены по группам, в которых поведут борьбу за 23 путевки на турнир. Церемония пройдет в выставочном центре Festhalle Messe Frankfurt. Германский город уже организовывал подобные церемонии: в декабре 2003 года здесь прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2006 года.

"Жеребьевка - это первый шаг для многих команд, стремящихся сыграть на чемпионате Европы в Германии, - сказал директор турнира Филипп Лам. - Мы с нетерпением ждем захватывающей жеребьевки и желаем всем командам честной и увлекательной борьбы, чтобы определить, кто из них сильнее всех в Европе".

Во вторник УЕФА провел презентацию логотипа чемпионата Европы, которая состоялась на Олимпийском стадионе в Берлине.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля, в турнире примут участие 24 команды.