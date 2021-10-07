"Урал" планирует голосовать за Хачатурянца на выборах президента РПЛ

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Урал" намерен голосовать за кандидатуру и. о. президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца в случае, если он будет участвовать в выборах главы организации. Об этом ТАСС сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

Выборы главы лиги пройдут 22 ноября. И. о. президента РПЛ был назначен глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц после того, как 5 октября Сергей Прядкин объявил об уходе с поста руководителя РПЛ.

"Все клубы поддержали Ашота Рафаиловича [при назначении на пост и. о. президента], мы были в их числе. Думаю, что мы и будем голосовать за него, если он выдвинет свою кандидатуру или кто-то выдвинет его из клубов", - сказал Иванов.

"Мы выдвинули человека, которого мы знаем, работает в судейском комитете, другой кандидатуры не было. После того, как он 40 дней проработает, тогда будем решать. Думаю, сейчас он резких движений делать не будет", - добавил он.

Заявки от претендентов на пост президента премьер-лиги принимаются до 8 октября. Итоговый список кандидатов направляется в избирком Российского футбольного союза не позднее чем за 30 дней до проведения выборов, то есть не позднее 23 октября.