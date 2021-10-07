Футболист "Зенита" Азмун избежал дополнительной дисквалификации после удаления

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оставил в силе красную карточку нападающего санкт-петербургского "Зенита" Сердара Азмуна за грубую игру в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", футболист дисквалифицирован на один матч. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Азмун был удален на 42-й минуте матча. Позже "Зенит" прислал письмо с просьбой отменить красную карточку. Как сообщил Григорьянц газете "Спорт-Экспресс", оно было направлено в экспертно-судейскую комиссию.

"Азмун дисквалифицирован на один матч. Представитель "Зенита" присутствовал на заседании, было рассмотрение от Азмуна, мы рассмотрели все видеоматериалы. Более того, материалы со скриншотами, рассмотрели степень вины. На основании этого приняли решение, что данное удаление не заслуживает дополнительной дисквалификации", - сказал Григорьянц.

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел девять матчей в РПЛ, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Иранский нападающий пропустит встречу 11-го тура с "Арсеналом", которая состоится 16 октября. Форвард сможет принять участие в матче 12-го тура со "Спартаком".