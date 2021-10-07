Российские фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на турнире в Финляндии

ТАСС, 7 октября. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, лидируют после короткой программы на международном турнире Finlandia Trophy. Соревнования проходят в финском Эспоо.

Спортсмены набрали 78,33 балла. Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов занимают второе место (73,76). На третьей строчке расположились Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд из Канады (67,55).

Тарасовой 26 лет, Морозову - 28. В паре они выступают с 2012 года. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, трехкратными призерами чемпионатов мира (2017, 2018, 2019), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), трехкратными чемпионами России (2018, 2019, 2021). Весной 2021 года они перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

Произвольную программу пары представят 8 октября.