Нападающий "Бостона" Пастрняк вошел в состав олимпийской сборной Чехии по хоккею

ТАСС, 7 октября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Давид Пастрняк вошел в состав сборной Чехии на предстоящие Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Помимо Пастрняка, в состав команды вошли нападающий "Тампы" Ондржей Палат и форвард "Коламбуса" Якуб Ворачек. Полный состав сборной Чехии будет объявлен позднее.

Ранее стало известно, что национальные хоккейные федерации должны будут объявить по крайней мере трех игроков своих сборных, которые выступят на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, до 8 октября включительно.

Пастрняку 25 лет, он выступает за "Бостон" с 2014 года, до этого он представлял чешские "Гавиржов" и "Оцеларжи" и шведский "Сёдертелье". В 438 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 427 очков (200 шайб + 227 передач). В 2020 году Пастрняк разделил с россиянином Александром Овечкиным приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу.

Ворачеку 32 года, в составе чешской сборной он стал чемпионом мира в 2010 году. Палату 30 лет, в составе "Тампы" он стал обладателем Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная Чехии на групповой стадии сыграет в группе В с командами России, Швейцарии и Дании.