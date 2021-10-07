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Чемпионат мира по борьбе

Россиянин Сефершаев вышел в финал чемпионата мира по борьбе

В финале борец встретится с японцем Кэном Мацуи

ТАСС, 7 октября. Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев вышел в финал чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 55 кг. Соревнования проходят в Осло.

В полуфинальной схватке россиянин победил армянина Норайра Ахояна со счетом 3:2. В финале Сефершаев встретится с японцем Кэном Мацуи, который одержал победу над азербайджанцем Эльданизом Азизли (10:1). Решающая схватка пройдет 8 октября.

Сефершаеву 23 года, он родом из Симферополя, мастер спорта России международного класса. Сефершаев является чемпионом Европы 2021 года, обладателем Кубка мира 2020 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.

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