Вратарь Прайс временно покинет "Монреаль" ради участия в программе помощи игрокам НХЛ

ТАСС, 7 октября. Вратарь "Монреаля" Кэри Прайс временно покинет расположение команды и добровольно примет участие в программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Контракт Прайса с "Монреалем", по которому он получает $10,5 млн в год, рассчитан до окончания сезона-2025/26. Он является самым высокооплачиваемым голкипером лиги. Программа помогает игрокам НХЛ в лечении алкогольной или наркотической зависимости или психологических проблем.

Прайсу 34 года. Он является олимпийским чемпионом и обладателем Кубка мира в составе сборной Канады. На протяжении всей карьеры голкипер выступает за "Монреаль", с которым в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Стэнли. Прайс был признан самым ценным игроком и лучшим вратарем сезона-2014/15, семь раз принимал участие в Матче звезд.

В первом матче нового сезона НХЛ "Монреаль" 14 октября сыграет с "Торонто".