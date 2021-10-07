Двукратный олимпийский чемпион Власов вышел в финал чемпионата мира по борьбе

ТАСС, 7 октября. Российский борец греко-римского стиля Роман Власов стал финалистом чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 77 кг. Соревнования проходят в Осло.

В полуфинале Власов победил венгра Тамаша Леваи со счетом 7:0. В финале россиянин встретится с азербайджанцем Сананом Сулеймановым, который был сильнее Тимура Бердыева из Белоруссии (5:4). Схватка пройдет 8 октября.

Власову 31 год, он завоевал золото на Играх в Лондоне в 2012 году и Рио-де-Жанейро в 2016-м. Также в его активе две золотые медали чемпионатов мира, четыре золотые награды первенств Европы и победа на Универсиаде в Казани в 2013 году.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.