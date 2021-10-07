Кузяев прокомментировал столкновение со Смоловым на тренировке сборной России

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Футболист сборной России Далер Кузяев не имеет противопоказаний к тренировкам и играм после повреждения, полученного на тренировке национальной команды. Об этом Кузяев рассказал журналистам.

В среду полузащитник столкнулся на тренировке с нападающим Федором Смоловым.

"Да, вчера на тренировке во время упражнения было столкновение. Ударились друг с другом. После столкновения прошел тесты и обследования, никаких противопоказаний к тренировкам нет. Просто ушиб носа и лица", - сказал Кузяев.

В четверг футболисты сборной России прибыли в Казань, где проведут отборочный матч чемпионата мира 2022 года с командой Словакии. Игра пройдет 8 октября на "Ак Барс Арене" и начнется в 21:45 мск.