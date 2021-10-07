Вопрос участия Макарова в матче со словенцами определится после тренировки

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу определится с участием полузащитника сборной России по футболу Дениса Макарова в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Словении 11 октября после тренировки в четверг. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее о травме Макарова сообщил портал "Телеспорт". В пятницу россияне сыграют с командой Словакии в Казани, 11 октября - со словенцами в Мариборе.

"Почувствовал вчера на тренировке забитость икроножной мышцы, сделали обследование. После тренировки будем решать и смотреть, останется ли он на игру со Словенией или нет", - сказал Карпин.

Сборная России после оьъявления окончательного состава на матчи отборочного турнира чемпионата мира со словаками и словенцами лишилась из-за травм Алексея Ионова, Александра Головина, Дениса Глушакова.