Олимпийский чемпион по скелетону Третьяков назвал трассу в Пекине необычной и интересной

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Победитель Игр 2014 года по скелетону россиянин Александр Третьяков в четверг совершил первые в своей карьере тренировочные спуски на олимпийской трассе в Пекине и остался доволен ей. Об этом Третьяков сообщил ТАСС.

Представители бобслея и скелетона стали первыми атлетами, кому удалось протестировать олимпийские объекты Пекина, где через четыре месяца должны стартовать зимние Игры. С 7 по 24 октября все иностранные бобслеисты и скелетонисты, претендующие на участие в Олимпиаде-2022, впервые получили возможность для полноценных тренировок на новой санно-бобслейной трассе, где в феврале пройдет олимпийский турнир.

"Трасса в Пекине весьма необычная и интересная. Она отличается от других, мне сейчас сложно сказать, есть ли какая-то схожесть. Да, как и в Сочи, здесь есть контруклоны. Но трасса очень специфическая и слишком непохожая на другие, повторюсь", - сказал Третьяков.

"Сегодня у нас была возможность первый раз спуститься по трассе, сделали две попытки. Она относительно безопасная и современная, всем нравится. Вся инфраструктура на очень высоком уровне, и чувствуется, что Китай не пожалел денег на этот олимпийский объект. Трасса уже полностью готова к соревнованиям", - считает собеседник ТАСС.

С 25 по 26 октября на трассе в Пекине пройдут первые официальные соревнования по бобслею и скелетону. В ноябре наступит черед саночников тестировать новый олимпийский объект.

"Про скоростные качества трассы пока сложно говорить. Сейчас только октябрь, температура около 20 градусов тепла, поэтому сложно в такую погоду сделать быстрый лед и скорости сейчас маленькие", - заметил Третьяков.