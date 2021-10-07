Карпин рассказал, как сборная России собрала деньги на лечение ребенка

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Штаб и футболисты сборной России за один день собрали средства на лечение ребенка. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды Валерий Карпин.

Ранее в Instagram семья 10-летнего мальчика Эмира поблагодарила сборную России за финансовую поддержку.

"История такая, попросили, как это обычно бывает, помочь ребенку, - сказал Карпин. - Хотелось бы, чтобы это стало нормой и традицией, чтобы на каждом сборе национальной команды были такие действия. Хотел бы поблагодарить весь штаб сборной, потому что участвовали все, не только футболисты. Буквально за один день собрали нужную сумму ребенку, всем выразил благодарность, это показывает и доказывает, что в этой сборной собраны люди, назовем их настоящие".

В четверг сборная России прибыла в Казань на матч отборочного турнира чемпионата мира против словаков. Встреча пройдет в пятницу на "Ак Барс - Арене" и начнется в 21:45 мск.

В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).