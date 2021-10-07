Россиянин Гонов стал серебряным призером чемпионата Европы по велоспорту на треке

ТАСС, 7 октября. Россиянин Лев Гонов занял второе место в мужской индивидуальной гонке преследования на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Соревнования проходят в Швейцарии.

Чемпионом стал Джонатан Милан из Италии. Третье место занял швейцарец Клаудио Имхоф.

Гонову 21 год, он является чемпионом Европы 2020 года в командной гонке, а также бронзовым призером соревнований в индивидуальной гонке преследования.

Сборная России занимает пятое место в общем зачете турнира с одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями. Первое место занимает сборная Нидерландов (3-2-0), на второй строчке находится команда Франции (2-2-1). Третье и четвертое места делят команды Италии и Португалии (1-2-0).

Чемпионат Европы завершится 9 октября.