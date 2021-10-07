Фигурист Ковалев стал вторым в короткой программе на этапе юниорского Гран-при

Олимпиада-2022 в Пекине

Исинбаева надеется на смягчение антиковидного режима для спортсменов на Олимпиаде-2022

По ее мнению, спортсменам нужно отвлекаться от выступления и иметь возможность хоть какого-то досуга, не связанного со спортом

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