Фигурист Ковалев стал вторым в короткой программе на этапе юниорского Гран-при

ТАСС, 7 октября. Россиянин Артем Ковалев занимает второе место после короткой программы на этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в австрийском Линце.
18-летний спортсмен получил 80,97 балла. Лидирует Илья Малинин из США (81,31), на третьем месте - россиянин Кирилл Сарновский (75,20).
Ранее Ковалев уже выступал на этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске, где занял четвертое место.
Ковалеву 18 лет, он является победителем этапов Кубка России. Фигурист тренируется под руководством Александра Волкова.
Произвольную программу юниоры представят 8 октября.