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Фигурное катание

Фигурист Ковалев стал вторым в короткой программе на этапе юниорского Гран-при

Третье место занимает россиянин Кирилл Сарновский

ТАСС, 7 октября. Россиянин Артем Ковалев занимает второе место после короткой программы на этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в австрийском Линце.

18-летний спортсмен получил 80,97 балла. Лидирует Илья Малинин из США (81,31), на третьем месте - россиянин Кирилл Сарновский (75,20).

Ранее Ковалев уже выступал на этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске, где занял четвертое место.

Ковалеву 18 лет, он является победителем этапов Кубка России. Фигурист тренируется под руководством Александра Волкова.

Произвольную программу юниоры представят 8 октября.

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Фигурное катание
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