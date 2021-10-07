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КХЛ
Обновлено 

"Металлург" одержал 12-ю победу подряд в КХЛ

Магнитогорский клуб обыграл в гостях "Ак Барс" со счетом 3:1
Хоккеисты "Металлурга" Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Металлурга"
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 7 октября. Магнитогорский "Металлург" со счетом 3:1 победил казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в Казани в присутствии 4 445 зрителей.

В составе "Металлурга" отличились Брендэн Лайпсик (30-я минута), Анатолий Никонцев (35) и Денис Зернов (60). У хозяев шайба на счету Дмитрия Кагарлицкого (20). Защитник "Ак Барса" Даниил Журавлев провел 100-й матч в лиге, в составе клуба КХЛ он выступает с 2019 года.

Команда из Магнитогорска одержала 12-ю победу кряду, подопечные Ильи Воробьева не проигрывали с 7 сентября, тогда уфимский "Салават Юлаев" разгромил "Металлург" со счетом 7:2. "Ак Барс" потерпел второе поражение кряду.

После 15 матчей магнитогорская команда лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 28 очками в активе. "Ак Барс" после 16 встреч располагается на четвертое строчке, набрав 21 очко.

В следующем матче "Металлург" примет "Сочи" 11 октября, "Ак Барс" днем ранее на выезде сыграет с "Барысом" из Нур-Султана.

В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома уступил челябинскому "Трактору" (0:2), минское "Динамо" на выезде победило нижнекамский "Нефтехимик" (4:3 ОТ), ярославский "Локомотив" в гостях обыграл череповецкую "Северсталь" (5:1).

В новость внесены изменения (21:41 мск) - добавлены результаты других матчей.

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