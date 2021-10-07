Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд завершился в Кисловодске

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Второй Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд с участием 136 человек из 34 субъектов страны завершился в Кисловодске. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль проходил четыре дня и был приурочен к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО ("Готов к труду и обороне"). Первое место заняла семья Ледик из Калининградской области (1 745 очков), второе - семья Лаврентьевых из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (1 643), третье - семья Афанасьевых из Санкт-Петербурга (1 558). Награды призеры получили на церемонии закрытия, которая прошла на территории многопрофильной "Верхней базы" филиала ФГБУ "Юг Спорт". На торжественном мероприятии присутствовал начальник отдела реализации комплекса ГТО департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Марат Шеожев.

"Вы все большие молодцы и большой пример для многих граждан. Спорт - это норма жизни и основа патриотического воспитания населения, и вы своим примером передаете это понимание будущим поколениям. Мы будем продолжать развивать комплекс ГТО и делать все, чтобы это движение становилось только интереснее. До встречи в следующем году на очередном семейном фестивале, который состоится на родине команды-победителя", - сказал Шеожев в обращении к участникам соревнований.

Семья Ледик стала триумфатором семейного фестиваля ГТО во второй раз. Их первая победа состоялась в 2019 году, тогда финал всероссийских соревнований проходил в Сочи.

В ходе фестиваля в Кисловодске семьи состязались в таких дисциплинах, как сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладине, рывок гири 16 кг, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, бег на длинные и короткие дистанции, смешанное передвижение, а также стрельба из электронного оружия и метание мяча. Победителями в личном зачете стали Надежда Рекунова (бабушка), Сергей Татарин (дедушка), Алина Лаврентьева (девочка), Виктор Байков (мальчик), Олеся Кравченко (мама) и Андрей Ледик (папа).

Победители получили дипломы Минспорта России, медали и кубки, а также официальную лицензионную продукцию комплекса "Готов к труду и обороне". Также в рамках церемонии были вручены знаки отличия ГТО.